Così il ministro dell’Economia in Commissione Bilancio alla Camera

“I dati degli ultimi mesi vanno addirittura peggio, in termini di uscite per la finanza pubblica, rispetto a quelli previsti dalla Nadef“. Lo ha assicurato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in Commissione Bilancio alla Camera parlando del Superbonus. “Una norma fatta iin un momento eccezionale purtroppo ha effetti radioattivi, come una centrale nucleare, che non riusciamo a gestire”, h aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata