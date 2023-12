Contrari i big del partito. “Io non partecipo a questa campagna", dice Daniela Santanchè

Una raccolta firme per togliere l’Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni. È la proposta avanzata alla tradizionale “panettonata” di Fratelli d’Italia in centro a Milano, dopo le polemiche che hanno travolto l’influencer per i mancati versamenti in beneficenza degli introiti pubblicitari dello scorso Natale. Una proposta che però non ha visto l’adesione dei big del partito a partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Io non ho firmato per dare l’Ambrogino alla Ferragni e non firmo per toglierglielo, è molto semplice”. Concetto ribadito anche dal ministro per il Turismo, Daniela Santanchè: “Io non partecipo a questa campagna, non mi appartiene, non è nel mio stile. A me non me ne frega niente, né nel bene, né nel male dei Ferragnez, siccome detesto il giudizio e il pregiudizio che ho sempre avuto sulle mie spalle, non intendo pagare neanche il mio peggiore nemico con questa moneta. É una questione loro, della loro coscienza, sanno quello che hanno fatto ma io non partecipo”. Poco prima il capogruppo a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, invece aveva sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “L’azione di richiesta di revoca è legittima. Gioventù Nazionale ha ideato una raccolta firme online che a questo punto sosteniamo e diffondiamo tra i cittadini”

