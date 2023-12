Così la segretaria del Pd sulla sentenza emessa dal tribunale di Roma

(LaPresse) “Era un attacco di matrice neofascista e questa sentenza lo conferma”. Così la segretaria del Pd Schlein sulla sentenza emessa dal tribunale di Roma sull’assalto alla sede della CGIL di due anni fa. “Un’occasione per tornare a chiarire quella matrice su cui allora mi pare Giorgia Meloni non si fosse mai espressa”, ha aggiunto. “Un’occasione per ribadire quanto dice da molto tempo l’ANPI, e cioè che secondo la Costituzione le organizzazioni neofasciste andrebbero sciolte”, ha concluso.

