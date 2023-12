La leader dem: "Smentito dalla sua maggioranza"

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dovrebbe valutare le dimissioni? “Sì, assolutamente. E’ stata una colossale smentita di Giorgetti quella che la maggioranza ha messo in atto in Parlamento. Dovrebbe ragionare sulle conseguenze di questa cosa”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein incontrando i cronisti a Montecitorio. La segretaria dem ha parlato anche della differenza di voto, tra Pd e 5S sul Mes, in merito a una ipotetica spaccatura all’interno delle opposizioni: “Non capisco perché queste differenze impediscano eventualmente a noi di costruire alleanze sui territori come stiamo facendo”.

