La leader dem: "Più luci che ombre in nuovo patto migranti"

“Con la destra l’Italia frena. A partire dal Pnrr, hanno passato 10 mesi a parlare di governance, poi di modifiche che si sono rivelate soprattutto dei tagli”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa sulla legge di Bilancio con i gruppi Pd di Camera e Senato.

“Francia e Germania si sono accordate e l’Italia sta accettando a testa bassa quello che stanno decidendo altri” ha detto Schlein rispondendo a una domanda sul Patto di stabilità. Per Schlein, il governo “è stato lì a guardare mentre si approvava un compromesso dannoso per l’Italia e il suo futuro perché si introducono rigidi parametri quantitativi con meccanismi automatici di debito e deficit”. “Vedremo come si conclude ma sarebbe da segnalare che mentre diciamo che rischiamo di portare il Paese alla austerità, in Italia la stanno già applicando” con la legge di Bilancio, “speriamo abbiano il buon gusto di non proporla agli italiani come una vittoria”.

Schlein: “In nuovo patto più luci che ombre, non supera Dublino”

“Esamineremo i testi e i dettagli del compromesso raggiunto, ma vediamo più ombre che luci”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo in una conferenza stampa a una domanda sul patto immigrazione. “Il punto – secondo Schlein – è che il Pd si è sempre battuto per il pieno superamento del regolamento i Dublino che ha bloccato in Italia migliaia di richiedenti asilo come primo Paese di arrivo. Quello che si profila non supera Dublino, mantiene il principio del primo Paese di accesso. C’è una solidarietà obbligatoria ma flessibile, vuol dire che si potrà scegliere di pagare per non accogliere”.

“Preferito golf club a lotta violenza contro le donne”

“Tutti noi abbiamo assistito al funerale di Giulia Cecchettin, ieri abbiamo assistito ad altri due femminicidi. Davanti a questa emergenza la mobilitazione ci deve dire qualcosa. Le opposizioni si sono unite per mettere tutto quello che c’era a disposizione contro la violenza maschile sulle donne, speravamo di vedere su queste cose un gesto da parte della maggioranza, che non c’è stato, c’è stato il golf club…”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa sulla legge di Bilancio con i gruppi parlamentari Pd di Camera e Senato, facendo riferimento all’emendamento che mette a disposizione 40 milioni per la lotta alla violenza contro le donne. “Avevamo una cartuccia da usare insieme” e “avevamo chiesto di dare un segnale al milione di persone che anno chiesto di fare qualcosa. Le opposizioni hanno fatto qualcosa”, ha concluso.

“Conte? Nessuna forza può farcela da sola”

Nessuna forza oggi può pensare di farcela da sola, è vero che ci sono differenze ma le differenze si compongono”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in una conferenza stampa ha risposta a una domanda sulle parole di Conte sulla federazione, aggiungendo che “il mio avversario è il governo di Giorgia Meloni”.

