Lo si apprende da ambienti dell'azienda

Aperta una procedura disciplinare nei confronti del Direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini. Lo si apprende da ambienti Rai. Sempre le stesse fonti fanno notare una profonda irritazione per le inopportune dichiarazioni rilasciate dal manager di Pino Insegno riguardo il programma ‘L’Eredità’ e la conduzione di Marco Liorni (confermata). Da fonti vicine ai vertici Rai si apprende inoltre che non si mai pensato di sospendere la puntata di ‘Report’ in onda questa sera e non sarebbero state gradite le dichiarazioni sui social riferite al programma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata