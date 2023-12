Il senatore dem a margine dell’assemblea nazionale dei Popolari: "Guerra fallimento politica"

“La guerra è il fallimento della politica e la pace è invece la soluzione ai problemi”. Così Graziano Delrio, senatore del Partito Democratico a margine dell’assemblea nazionale dei Popolari alla quale è intervenuta anche la segretaria Elly Schlein, accolta dagli applausi della platea. “L’Europa è responsabile del Medioriente attuale. È lei con le sue scelte che ha generato i confini degli stati mediorientali attuali”, ha aggiunto Delrio, secondo cui “quello che avviene nel Mediterraneo e nel polmone orientale dell’Europa, cioè in Ucraina, ci riguarda”. In chiusura, Delrio si sofferma quindi sul futuro dell’Unione: “L’Europa deve fare un salto di qualità. Deve diventare un’Europa più politica, con una sua politica estera, e quindi con una sua politica di difesa, e con una politica fiscale comune. Se l’Europa fa il salto di qualità, potrà giocare ancora un ruolo in un mondo sempre più multipolare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata