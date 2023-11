L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi era alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo

“Il modello di crescita e sviluppo europeo si è dissolto fondamentalmente. Non possiamo più fare riferimento ai pilastri di prima. Occorre inventarsi un modo diverso di crescere. Per farlo, a differenza del passato, occorre diventare stato” così l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo “Quando eravamo i padroni del mondo” nella Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola a Roma. “Nel mondo si dice che il mercato europeo è piccolo. Però è un mercato unico. In teoria sì ma in pratica no. E le imprese che crescono vanno negli Stati Uniti oppure vendono” ha aggiunto Draghi.

