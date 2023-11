A vincere sono state le 382 schede bianche, che vanno ad aggiungersi ai 3 voti dispersi e alle 23 schede nulle

Fumata nera a Montecitorio per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, a cui era chiamato il Parlamento riunito in seduta comune. Si tratta del secondo scrutinio andato a vuoto per l’elezione del giudice mancante della Consulta, per il quale era necessaria la maggioranza dei due terzi dei parlamentari. Oggi ha ottenuto 10 voti solo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. A vincere sono state le 382 schede bianche, che vanno ad aggiungersi ai 3 voti dispersi e alle 23 schede nulle. Non è stata ancora fissata la data del nuovo scrutinio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata