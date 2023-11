La presidentessa della Commissione: "Garantire pari protezione in tutti i paesi"

“Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le donne affrontano sfide diverse nel mondo ma lottano per gli stessi diritti. In primo luogo, il diritto a essere liberi dalla violenza. Applichiamo la prima legge europea sulla lotta alla violenza contro le donne. Chiediamo un profondo cambiamento di mentalità, anche in Europa. No, non è mai giustificato picchiare una donna. No, non è mai giustificato mutilare il corpo di una ragazza. E no… significa sempre no. Il nostro dovere è garantire pari protezione a tutte le donne, in tutti i paesi dell’Ue”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

