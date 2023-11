Il provvedimento diventa legge

Via libera definitivo alla Camera sul cosiddetto Dl Proroghe, per la conversione in legge del decreto 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. La norma, passata con 155 sì, 97 contrari e 12 astenuti, è già stata approvata dal Senato e con l’ok a Montecitorio diventa legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata