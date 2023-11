Il decreto riguarda il differimento di termini normativi e versamenti fiscali

Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul dl Proroghe con 98 sì, 60 no e nessun astenuto. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Il decreto in corso di conversione in legge reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

