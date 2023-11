Il vicepresidente di FI: "Ci sarà un intervento non sul 2024 ma oltre"

Nella giornata mondiale del diabete alla Camera dei Deputati è stata organizzato un convegno per segnalare i traguardi in procinto di essere raggiunti grazie alla legge del 15 settembre 2023 a firma Mulè. Proprio il vicepresidente della Camera, l’onorevole di Forza Italia Giorgio Mulè, ha quindi rilasciato una dichiarazione ha espresso soddisfazione per il nuovo provvedimento legislativo. “Sono molto fiducioso che di qui a qualche giorno sarà comunicato l’inversione di rotta”, chiarendo che “ci sarà un intervento non già dal ’24 sulle pensioni, ma più in là nel tempo”, ha affermato sui tagli delle pensioni per i professionisti sanitari, dopo gli incontrti tra governo e rappresentanti di categoria. Per le modalità di intervento in manovra, considerata blindata dal governo Mule spiega: “Sono interventi anticipati nel cosiddetto Dl anticipi e che casomai in manovra troveranno cittadinanza in un emendamento del governo dei relatori, che non modificherà i saldi finali della manovra”.

