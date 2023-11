Il leader del Movimento 5 Stelle: "Li abbiamo scoperti con le dita nella marmellata"

Giuseppe Conte accusa Fratelli d’Italia per l’emendamento salvacondotti proposto la scorsa notte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato, ai giornalisti presenti a margine della giornata di incontri con le parti sociali, che: “Abbiamo scoperto Fratelli d’Italia con le dita nella marmellata”, chiarendo che “hanno presentato un emendamento per consentire anche ai corrotti, ai condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione, di rivestire incarichi pubblici. La vergogna li ha seppelliti. Hanno annunciato il ritiro. Parlano di errore materiale, la verità è che era una norma salvacondotti. Ma noi non permetteremo a questo governo, in particolare a FdI, di continuare a inserire norme a favore di corrotti e evasori”. E chiude: “Per noi la legalità è il limite insuperabile per fare attività politica”.

