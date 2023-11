Il sindaco: "Utilizzeremo anche la nuova legge del governo"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene di nuovo sul tema taxi. “Confermiamo l’obiettivo di avere 1000 licenze in più per i tassisti. Useremo tre modalità. La prima è la nuova legge che il Governo ha appena fatto e faremo un bando per 450 licenze e questa legge ha la caratteristica che rispetto alla precedente modalità fa si che tutto il ricavato delle licenze vada ai vecchi tassisti”, ha detto Sala a margine dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di Milano Bicocca. “Siamo però sempre in corsa e stiamo aspettando una risposta della Regione per aderire alla possibilità più antica e anche per quella cercheremo 450 licenze. In quel caso il 20% del ricavato rimane nelle casse del Comune che lo reimpiegua poi in generale per operazioni sulla sicurezza stradale. In più pensiamo a un centinaio di licenze nell’ottica della doppia guida”, aggiunge Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata