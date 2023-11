L'ente presieduto dall’ex Vicepresidente del Csm Michele Vietti

Un’Europa ‘rapita e da ritrovare’, segnata da anni di eventi traumatici, dalla pandemia alle guerre in corso, ma capace di reagire con risposte di comunità. Le sfide che attendono l’Unione europea a partire dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina: dalla difesa alla sicurezza, dalla sostenibilità – con il dibattito su ambiente e nucleare – fino all’identità culturale, dai flussi migratori all’AI. E, ancora, la politica interna tra riforma costituzionale, giustizia, legge di bilancio e Rai. Questi alcuni fra i temi del forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa, presieduta dall’ex Vicepresidente del Csm Michele Vietti, che con questa edizione festeggia il suo ventennale. È quanto si legge in una nota. L’evento “Europa rapita: dove ritrovarla”, che si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 novembre a Stresa al Regina Palace Hotel, vedrà la partecipazione di molti rappresentanti del Governo: sono attesi infatti ministri e sottosegretari, oltre a esponenti di maggioranza e opposizione e delle istituzioni italiane ed europee. I lavori saranno aperti dal presidente della Fondazione Iniziativa Europa Michele Vietti e dalla vice presidente Giuseppina Rubinetti. E i panel saranno introdotti da due sondaggi, di SWG ed Euromedia Research.

Nel corso della prima giornata, venerdì 10, dopo i saluti del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, si alterneranno sul palco di Stresa il Rappresentante Speciale Ue nel Golfo Luigi Di Maio, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani e il ministro della PA Paolo Zangrillo. Sabato 11 novembre sarà la volta del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. Ospiti della ventesima edizione del forum di Stresa: il Direttore Generale della Rai Giampaolo Rossi; la vice presidente della commissione Vigilanza Rai Maria Elena Boschi; la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri; la presidente della commissione Econ a Bruxelles Irene Tinagli e la portavoce del M5S al Parlamento europeo Tiziana Beghin; i vice presidenti di Camera e Senato Rossomando, Mulè e Centinaio; il vice ministro all’economia Maurizio Leo; il vice presidente del CSM Fabio Pinelli; il procuratore generale Luigi Salvato; la Presidente di Poste Silvia Rovere.

