L'ex ministra: "Scelta nasce dalla vicinanza con Berlusconi"

Letizia Moratti ha annunciato il suo rientro in Forza Italia. “Ho accettato la proposta di Antonio Tajani di guidare la consulta. È un organo statutario di Forza Italia che prevede l’adesione di persone della società civile, esterne al partito, e che fornirà proposte sulle politiche del partito stesso. In assoluta sintonia con il segretario e tutta la classe dirigente. È una scelta che nasce dalla vicinanza personale e politica con il presidente Berlusconi“, ha detto l’ex ministra dell’Istruzione ed ex assessore al Welfare della Regione Lombardia. Poi ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il Terzo Polo. “Essenzialmente per la collocazione europea. È fortemente ancorato a Renew Europe. Io ho grande rispetto per Renzi e Calenda, che ho informato della mia decisione. Io mi ritrovo nei valori del Partito Popolare“, ha aggiunto Moratti che in conclusione ha dichiarato che non si candiderà alle elezioni europee.

