Lo si apprende da fonti del Carroccio: l'obiettivo è "maggiore celerità e piena terzietà"

Dopo la polemica sulla giudice di Catania Iolanda Apostolico, la Lega punta a una stretta sulle sezioni dei tribunali specializzate in immigrazione. “La Lega sta lavorando per suggerire un cambiamento delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. L’obiettivo del partito di Matteo Salvini è offrire alcune proposte agli alleati di governo, così da rivedere composizione e prerogative delle sezioni, per garantire una maggiore celerità nei responsi e una piena terzietà dei pronunciamenti”, si apprende da fonti del Carroccio.

