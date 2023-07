La segretaria del Pd ha incontrato la cittadinanza a Modigliana

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è arrivata a Modigliana, in provincia di Forlì, per incontrare la cittadinanza. Il paese romagnolo, a seguito dell’alluvione di maggio, aveva subito diversi danni. Tante strette di mano per Schlein.

