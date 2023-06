“Siamo felici di partecipare a questa piazza indetta da Cgil e da un centinaio di associazioni a difesa della sanità pubblica universalistica. Una battaglia che ci sta molto a cuore su cui anche il Pd si sta mobilitando”. Così la segretaria dem Elly Schlein alla manifestazione a difesa della sanità pubblica indetta dalla Cgil e dalle associazioni oggi a Roma. “Mancano le risorse e il governo – ha proseguito Schlein – sta scegliendo di tagliare i servizi alle persone nel momento in cui non aiuta le regioni che hanno avuto costi enormi durante la pandemia. Le liste di attesa sono troppo lunghe, manca personale, mancano medici di base. Non vediamo l’attenzione che serve sulla cura delle persone, sul diritto alla salute delle italiane e degli italiani”.

