La ministra per le disabilità agli Stati Generali a Napoli

La ministra Alessandra Locatelli è a Napoli per partecipare agli Stati Generali sulla disabilità e la salute. “Il Governo sta attuando la legge delega importantissima per questo mondo, che tiene insieme la parte sanitaria e sociosanitaria nell’ottica di garantire alle persone un passaggio dalle singole prestazioni a una presa in carico per tutta la vita. Un grande impegno che deve essere compreso a tutti i livelli istituzionali”, ha detto la ministra per le disabilità alla Mostra d’Oltremare. “La legge 68 va rivista, modificata e attualizzata”, ha aggiunto.

