La notizia sui siti di tutto il mondo. Il cordoglio della politica da Renzi a Calenda

Silvio Berlusconi è morto. La notizia è stata confermata anche dalle reti Mediaset. I primi a darla in lacrime dagli studi di Mattina5 Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Le trasmissioni sono state interrotte per annunciare uno speciale in onore del leader di Forza Italia.

Matteo Renzi: “Ha fatto la storia di questo Paese”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha affidato a Twitter il suo messaggio di cordoglio per Silvio Berlusconi: “Ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche a politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti”, scrive l’ex premier che poi aggiunge: “Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve”.

Crosetto: “Lascia un vuoto enorme, è finita un’epoca”

“Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande. È finita un’epoca, si chiude un’era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio”. Così su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricorda il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, morto oggi all’ospedale San Raffaele di Milano a 86 anni. Calenda: “Ha lottato fino alla fine” Anche Carlo Calenda ha affidato a Twitter il suo pensiero per il cavaliere. “Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace”

