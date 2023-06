Fratelli d’Italia condannata in Tribunale per i manifesti contro la gestazione per altri. Dopo una battaglia giudiziaria durata sette anni il Tribunale civile di Roma condanna il partito per l’uso nel 2016 di una foto di due papà con il loro figlio, avuto tramite gestazione per altri.

Foto coperta da copyright

La vicenda risale al 2016 quando Fratelli d’Italia aveva realizzato una campagna contro le unioni civili, accanendosi in particolare contro la gestazione per altri. A questo scopo hanno utilizzato un’immagine che raffigurava una coppia canadese in sala parto con il loro neonato. La foto al centro del procedimento, scattata nel 2014, ritraeva l’istante della nascita del piccolo Milo e la gioia dei suoi due papà Frank e Rosario BJ Barone per il suo arrivo, nonché quella della donna che lo aveva dato alla luce. L’immagine, coperta da copyright, pochi giorni dopo veniva pubblicata sull’account professionale della fotografa Lindsay Foster che l’aveva realizzata accompagnata da una nota che sottolineava il rapporto di profondo amore e rispetto fra i padri e la donna gestante. A circa due anni di distanza, però, Fratelli d’Italia ha utilizzato la foto per promuovere una campagna contro la gestazione per altri, riprendendo la foto dei due padri con il neonato e aggiungendo la scritta “lui non potrà mai dire mamma”.La campagna, divenuta virale, è arrivata fino in Canada sotto gli occhi della coppia protagonista dello scatto, che ha deciso di rivolgersi agli avvocati Michele Giarratano e Cathy La Torre di Gay Lex per la tutela dei propri diritti. Cathy La Torre e Michele Giarratano (coadiuvati dalla collega Stefania Gervasi) hanno deciso di occuparsi della vicenda “pro bono” e cioè a titolo completamente gratuito, senza percepire alcun compenso. Le spese vive del procedimento, invece, sono state sostenute da Gay Lex attraverso la campagna “Fai la causa giusta” quindi attraverso donazioni spontanee all’associazione.

Avv. La Torre: “Si faccia politica, non sul corpo delle persone”

“Questa sentenza non è rivolta soltanto al partito di Fratelli d’Italia ma a chiunque nel mondo della politica utilizza le vite altrui a volte calpestandone la dignità o arrecandogli danni morali o alla loro reputazione o alla loro vita. Si faccia politica, ma non sul corpo e sulle vite delle persone! E questo vale per tutti i partiti politici”, afferma l’Avvocata Cathy La Torre. “Mentre alla Camera dei deputati, in questi giorni, si discute della proposta di legge dell’onorevole Varchi (Fratelli d’Italia) che approderà in aula il 19 giugno e che vuole punire penalmente la gestazione per altre/i anche quando effettuata all’estero, il Tribunale di Roma condanna il partito della premier Giorgia Meloni per una violenta campagna d’odio contro le famiglie omogenitoriali e la maternità surrogata: è un segnale importante alla politica, un invito a fermarsi e mettere davvero al centro i bambini e le bambine, le famiglie e l’amore con cui vengono create”, dichiara l’avvocato Michele Giarratano. Lo scopo, secondo i legali, non era solo sanzionare Fratelli d’Italia per il caso concreto e dunque risarcire le vittime di questo brutto episodio, ma anche quello di dare un segnale forte affinché episodi del genere non debbano più verificarsi. In Italia non di rado accade che la giurisprudenza sia più innovativa del legislatore italiano.

“Indebita interferenza nella sfera personale”

Secondo il Tribunale della capitale, vi è stata infatti “un’indebita interferenza nella sfera personale” di questa famiglia canadese, tanto più che “l’immagine peraltro è particolarmente intima e ritrae un neonato, non riconoscibile ma potenzialmente identificabile come figlio dei due effigiati”.Continua il giudice spiegando come Frank e Rosario BJ Barone siano “stati dunque destinatari di una illecita intromissione nella propria sfera personale, che ha leso il loro diritto alla tutela dell’immagine e della riservatezza, esponendo – senza il loro consenso – alla pubblica visione un momento di intimità familiare accompagnato dalla formulazione di un giudizio negativo”. Per il Tribunale quindi Fratelli d’Italia va condannata a risarcire la coppia per “il disagio per la diffusione di una immagine rivelatrice della loro intimità, la riprovazione espressa pubblicamente nei riguardi del loro stile di vita e della loro condizione familiare, il timore di essere oggetto di attenzione indesiderata nel caso si fossero recati in Italia”.

