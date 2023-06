Il Movimento 5 Stelle: "Giornata storica"

Per la prima volta un neonato viene allattato nell’aula della Camera. Si tratta del figlio dei deputati M5S Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi. Il piccolo Federico, di soli due mesi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento che consente alle deputate mamme – a seguito di un odg presentato dalla stessa Sportiello e approvato dall’aula nella scorsa legislatura – di partecipare ai lavori parlamentari con i loro bimbi ed allattarli nell’emiciclo fino al compimento di un anno. Per l’allattamento è stata allestita una postazione nell’ultima fila superiore dell’aula.

“Oggi è una giornata storica, Federico, figlio della nostra collega Gilda Sportiello, è il primo bimbo a fare il suo ingresso alla Camera per consentirne l’allattamento. Finalmente si concretizza una modifica regolamentare che consente l’ingresso in Aula di una persona di minore di età, un percorso intrapreso su impulso del Movimento 5 stelle già nella scorsa legislatura”, afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera. “Quanto accaduto oggi alla Camera rappresenta un segnale di speranza per milioni di donne, le quali non devono più essere costrette a scegliere tra l’allattare i propri figli o tornare a lavoro. Ma anche un esempio per tanti datori pubblici e privati. È stata scritta una pagina importante. Ora si deve fare in modo che sia la prima di un nuovo racconto di Paese”, conclude.

“Oggi, per la prima volta nella storia della Camera, è stato possibile allattare un bambino in Aula, senza dover rinunciare a partecipare ai lavori parlamentari. Oggi si compie un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il Paese e per tutte le donne: da oggi in avanti, se le massime istituzioni italiane permettono alle lavoratrici di allattare sul posto di lavoro, a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, potrà più essere negato questo diritto. Nessuna mamma dovrà più essere costretta a interrompere l’allattamento per tornare al lavoro. È fondamentale che questa resti solo ed esclusivamente una scelta della donna”. Lo scrive in una nota Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle.

