Il ministro per la Protezione civile: "Meglio rinunciare a qualche opera irrealizzabile"

Luci puntate sul Pnrr. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi, a Roma, c’è stata la cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “C’è una grande volontà di collaborare, di dialogare con Regioni ed enti locali”, ha detto Sebastiano Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare. “Non penso solo ai tempi ma anche all’esito. Se poi arriviamo a giugno 2026 e buona parte delle risorse non è stata utilizzata perché i progetti non sono stati realizzati, io credo che faremmo una brutta figura. La scadenza è inesorabile. Meglio rinunciare a qualche opera irrealizzabile piuttosto che dover dire ‘non siamo stati capaci di spendere'”, ha concluso Musumeci.

