Il capogruppo del Movimento 5 Stelle: "Conte ha lanciato proposta"

L’addio alla Rai di Fabio Fazio e il cambio tra le fila dei vertici hanno alzato un polverone. “Mi sembra comune il fatto che i governi quando si avvicinano le scadenza facciano le loro nomine in base ai loro desiderata. In questo caso vedo delle assurdità: si fa una norma per far decadere la carica di un ultra 70enne e un’altra per mantenere un’ultra 70enne (il caso dell’Istat) in carica. Si fanno decadere organi per occupare poltrone. Si rischia di fare del male a cittadini e imprese”, ha commentato da Roma il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli. “Serve una grande riforma del sistema radio-televisivo e per questo il presidente Conte ha lanciato la proposta degli Stati Generali. È vero che ci sono delle norme ma basta fare una legge ordinaria per cambiarle”, ha aggiunto l’ex ministro.

