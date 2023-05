Il sindaco di Torino all'iniziativa per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali

“Noi pensiamo che la famiglia sia un valore istitutivo della società, che vada rafforzata, che servano politiche incentivanti, per noi la famiglia è indipendente dall’orientamento di genere o sessuale, questa è la profonda differenza dal punto di vista culturale ma noi siamo convinti che questo sia il sentimento vero del paese. “Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo all’iniziativa “Le città dei diritti”, per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, che si è tenuta nel capoluogo piemontese. “È anche una scommessa culturale che noi vogliamo fare rispetto a forze politiche che fanno più fatica a esprimere con chiarezza questo pensiero, che però in realtà sono anche composte da persone che secondo me condividono la nostra posizione”, ha aggiunto Lo Russo.

