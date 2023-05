Il ministro dell'Economia: "Incentivare nascite o sistema non regge"

“Il sistema economico è strettamente correlato alla natalità. Da qui al 2042 il nostro Paese rischia di perdere per strada il 18% del Pil”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in un videomessaggio agli stati generali della natalità. “E’ innegabile che la vera riforma previdenziale è una riforma che sostenga la natalità, perché altrimenti il sistema non regge, già oggi non regge”.

Giorgetti: “Ragionare su reddito famiglia e togliere disincentivi”

“Una politica fiscale per la famiglia non è determinante per la natalità ma è sicuramente importante. Dobbiamo ragionare sul concetto di reddito di famiglia. Non si tratta di fare una politica di incentivo ma togliere i disincentivi alla natalità” ha sottolineato Giorgetti. “I metodi possono essere molteplici, si è fatto moltissimo sull’assegno unico. Io ritengo che l’importante sia discutere e approfondire ma soprattutto metterlo come priorità dell’agenda politica. Di questo c’è consapevolezza in Europa ma abbiamo anche modelli ed esempi positivi che possono essere da emulare – aggiunge – la mia speranza è che questi giorni di dibattito permettano di focalizzare quella che può essere la direttrice”.

