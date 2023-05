Così Elly Schlein da un comizio elettorale a Cinisello Balsamo

Affondo del Pd a FI. “A me sembra che lo spazio di delusi lo stiano lasciando loro al governo con scelte che già in questi primi mesi colpiscono le persone più povere, guardate cosa hanno fatto con il decreto del primo maggio: aumentare la precarietà in questo paese, colpire le fasce più povere”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a proposito delle parole del ministro Antonio Tajani su Forza Italia che starebbe diventando un punto di riferimento per gli elettori moderati del Pd. Schlein era a Cinisello Balsamo per un comizio a supporto del candidato sindaco Luca Ghezzi alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

“Qualche giorno fa hanno di nuovo approvato una norma vergognosa sulla non gestione dell’immigrazione che dobbiamo a questa destra da 20 anni, da quando hanno approvato la Bossi-Fini. Penso che lo spazio di delusione lo stiano lasciando loro con le scelte che stanno facendo al governo. Noi siamo per costruire un’alternativa”, ha aggiunto Schlein.

