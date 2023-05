La leader del Pd a 'Eco futuro festival': "Supporto ai tanti innovatori e innovatrici"

La leader del Pd Elly Schlein è intervenuta alla decima edizione di ‘Eco futuro festival’, la kermesse sull’innovazione ecotecnologia, l’eco-formazione e gli stili di vita sostenibili che si tiene a Roma dal 3 al 6 maggio. “Sono una amica di ‘Eco futuro’ da molti anni e non potevo mancare anche quest’anno per portare supporto ai tanti innovatori e innovatrici di questo festival, che si concentra su chi fa innovazione tecnologica ed ecologica insieme, che quindi cerca di innovare il nostro modello di sviluppo, di trovare soluzioni concrete che possano, per esempio, accompagnare il settore dell’agricoltura, particolarmente esposto ai cambiamenti climatici, che cerca di innovare dal punto di vista dell’economia circolare, ma anche delle comunità energetiche, che bisogna sbloccare perché in attesa dei decreti attuativi”, ha detto la segretaria dem.

“Sono un bel esempio di come si possano coniugare insieme la giustizia sociale e la questione climatica perché riescono a mettere insieme persone, associazioni, comuni, scuole, case popolare, imprese per autoprodurre e condividere energia pulita e rinnovabile. In questo modo si realizzano due obiettivi: quello di abbassare le bollette e di abbassare le emissioni climalteranti, che fanno male alla nostra salute. Ho imparato tanti da imprenditrici e imprenditori della green economy”, ha concluso Schlein.

