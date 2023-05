Ieri l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e i sindacati

È iniziata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Dopo l’incontro tra il governo e i sindacati, la premier Meloni incassa una prima apertura alle misure sul cuneo fiscale da parte di Cgil, Cisl e Uil ma le tensioni restano. Nella bozza la definitiva scomparsa del reddito di cittadinanza e l’arrivo dell’assegno di inclusione.

Questo l’ordine del giorno: decreto legge recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute (Presidenza – Lavoro e politiche sociali – Salute); disegno di legge in materia di lavoro (Lavoro e politiche sociali – Salute); decreto legislativo disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – ‘Eppo’ – esame definitivo (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – Giustizia); decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 – esame preliminare (Disabilità); leggi regionali; varie ed eventuali.

