Il titolare dell'Istruzione alla cerimonia col sindaco Beppe Sala: "La scuola ha ruolo fondamentale come presidio democratico"

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha preso parte alla cerimonia per il 25 aprile organizzata a Palazzo Marino dal sindaco di Milano, Beppe Sala. “Ci tenevo in modo particolare che ci fosse una corona d’alloro in rappresentanza del mio ministero, perché la scuola svolge un ruolo fondamentale come presidio democratico e come testimonianza dei valori della nostra Costituzione, che è la risposta più bella alla dittatura nazi-fascista”, ha detto a margine della celebrazione l’esponente del governo. “Oggi grande festa della libertà che deve unire tutti gli italiani”, ha aggiunto Valditara. “Spero che la politica non si divida, che oggi sia una giornata di unione e testimonianza di coesione e di celebrazione dei nostri valori costituzionali”, ha proseguito Valditara. A chi gli chiede “perché avesse aggiunto una critica al comunismo nella sua lettera al Corriere della Sera”, dice: “La mia lettera è stata molto apprezzata trasversalmente, quindi non credo sia il caso in questo momento di fare polemiche”.

