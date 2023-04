Affiancherà il Comune nel recupero delle imposte non versate dai cittadini

“Napoli obiettivo valore” è la società di riscossione che affiancherà il Comune di Napoli per il recupero dei tributi dovuti e non versati dai cittadini. “Napoli ha 2 miliardi e 200 milioni di mancate entrate che corrispondono al disavanzo. Il vero obiettivo di questa operazione è avere risorse per migliorare i servizi e la città. Non ci sarà un atteggiamento vessatorio ma una richiesta ai cittadini di collaborare per migliorare la città” ha dichiarato Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli. Il direttore di Napoli è Luca Bianchi, che ha detto di voler “Ricostruire un patto con la città, che va aldilà dei numeri”. A margine della conferenza stampa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha affermato che “Il problema di Napoli non è l’eccesso di spese ma la mancanza di entrate, soprattutto perché abbiamo un tasso di riscossione troppo basso”.

