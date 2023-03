Al via la due giorni del Consiglio europeo

Giorgia Meloni a Bruxelles per la due giorni del Consiglio europeo. In agenda la guerra in Ucraina, l’energia e l’economia. Solo a margine, invece, si parlerà della gestione dei flussi migratori. Sul fronte ucraino, i capi di Stato e di governo dei 27 ribadiranno la piena adesione alla causa di Kiev e la condanna nei confronti di Mosca. Nelle immagini l’arrivo e il saluto tra la premier italiana e i vari altri leader presenti, tra i quali la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, il segretario generale dell’Onu Guterres e il premier ungherese Viktor Orban.

