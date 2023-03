Il presidente della Campania a margine della visita del capo dello Stato a Casal di Principe

“Una bella giornata in memoria di un uomo coraggioso e libero che ha combattuto e dato la vita nella battaglia contro la camorra. Per noi era un obbligo morale essere qui e continuare in questa battaglia per onorare don Diana“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita del presidente Sergio Mattarella a Casal di Principe (Caserta), in ricordo di don Peppe Diana, sacerdote ucciso dalla camorra nel 1994.

