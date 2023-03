La segretaria del Pd: "La mobilitazione non è solo nel nostro lavoro parlamentare ma anche nelle piazze"

“La flat tax mette in contrapposizione e in competizione lavotori e lavoratrici autonomi e dipendenti a parità di salario, non è questo il futuro che vogliamo per l’Italia”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine del XIX congresso nazionale della Cgil a Rimini. “Proprio oggi è emersa una bella considerazione da parte di Maurizio Landini, condivisa da molti di noi, che dovremmo estendere un set di tutele che valgano sia per lavoratori e lavoratrici autonomi che dipendenti, è la direzione opposta”, aggiunge Schlein.

