La premier è volata oggi ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, la premier Giorgia Meloni ha volto ringraziare il primo ministro indiano, Narendra Modi, per l’accoglienza ricevuta a New Delhi, primo viaggio in Asia dall’inizio del mandato. La presidente del Consiglio è volata oggi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata