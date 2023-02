Il responsabile della comunicazione grillina ospite di Belve

Rocco Casalino, responsabile comunicazione del Movimento 5 Stelle, è stato ospite del programma di Rai2 ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani. “Io penso al bene di Conte e del Movimento, non volevo che ci fosse nessuna macchia però dico in maniera onesta il giorno dopo mi sono pentito“, ha detto Casalino nella puntata andata in onda martedì 28 febbraio. “Conte riteneva che le mie capacità nella comunicazione fossero importanti e mi ha detto: ‘scegli tu’. La prossima volta però mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità”, ha aggiunto. Altre clip su www.raiplay.it.

