Il capogruppo di FdI alla Camera: "Non ci possono essere ambiguità"

“Su un prossimo invio di armi la posizione di Fratelli d’Italia sarà in linea con ciò che propone il governo. Riteniamo che non ci possano essere ambiguità. Il Parlamento ha il dovere di esprimersi e il governo ha il dovere di indicare la linea”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti a margine dell’incontro della delegazione FdI con i colleghi Tremonti e Calovini all’ambasciata ucraina in Italia a Roma. “Ambiguità sulle armi? Vediamo prima le armi perché qua tutti fanno processi senza conoscere i capi d’accusa. I jet? Sapete benissimo che ci sono armi difensive per impedire la distruzione dell’Ucraina. Queste armi saranno valutate e ne sarà eventualmente approvato l’invio”, ha aggiunto Foti.

