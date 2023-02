Il sottosegretario è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio per aver riferito informazioni riservate sul caso Cospito a Giovanni Donzelli

No al sottosegretario Andrea Delmastro in rappresentanza del Governo in commissione Giustizia alla Camera. Questo, secondo quanto si apprende, l’alert fatto recapitare dalle opposizioni alla maggioranza prima dell’inizio dei lavori di oggi sul decreto Milleproroghe, tanto da portare a una sostituzione last minute tra Delmastro e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. “Di fronte alla possibilità di una presenza di Delmastro in commissione in rappresentanza del Governo abbiamo fatto capire che la cosa era assolutamente fuori luogo ed è stata ritenuta da tutti una provocazione“. Delmastro è indagato dalla procura di Roma per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio dopo l’intervento in Aula alla Camera del deputato FdI Giovanni Donzelli che riferì il contenuto di conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra l’anarchico Alfredo Cospito e alcuni detenuti di camorra e ‘ndrangheta al 41 bis, ed è per questo oggetto di una mozione di censura da parte delle opposizioni.

