La candidata di Unione popolare commenta i primissimi dati delle Regionali

Mara Ghidorzi, la candidata alla presidenza della Regione Lombardia per Unione popolare, ha commentato la sconfitta elettorale che ha, invece, visto trionfare il centrodestra con Attilio Fontana. “Il dato più negativo di questa campagna elettorale è la bassa affluenza. Un dato su cui riflettere, perché segna la continua disaffezione dei cittadini verso la politica”, ha detto Ghidorzi, seguendo lo spoglio nella sala stampa allestita a Palazzo Pirelli. “Il dato che dà vincente Fontana ce lo aspettavamo ed è la conferma che se il centrosinistra gioca a fare il modello fotocopia del centrodestra, poi vince l’originale. Noi da anni diciamo che serve in Italia come in Lomabrdia una forza politica concreta che torni a fare la sinistra, quella vera che dia risposta ai bisogni dei ceti popolari”, ha aggiunto l’esponente di Up. “Noi siamo una piccola forza, speriamo di riuscire a raggiungere il 3%, sarebbe un grande inizio – ha concluso – per la costruzione di un progetto di alternativa su tutto il territorio nazionale”.

