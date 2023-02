Il vicepremier: "Il golf come strumento per preparare la capitale a Expo 2030"

“Presentare l’evento Ryder Cup ai cittadini di Roma e di Milano è uno strumento per preparare la candidatura di Roma ad essere sede dell’Expo 2030”. A dirlo ai giornalisti a margine dell’evento ‘Golf in piazza’ a Roma è stato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. “Una grande Capitale che organizza un grande evento come Ryder Cup, può essere anche la sede di Expo 2030. Ci auguriamo quindi che tutti i golfisti che verranno a seguire la Ryder Cup a Roma possano, tornando nei loro Paesi, dire che anche Expo 2030 si può fare a Roma”, ha concluso.

