La presidente del Consiglio: "Italia di nuovo protagonista a livello internazionale"

Con un video sui social Giorgia Meloni ha fatto il punto sul lavoro del suo esecutivo a 100 giorni dal suo insediamento. “Dal sostegno all’Ucraina fino al piano Mattei per l’Africa, passando per oltre 60 contatti e incontri con altrettanti leader di altrettante nazioni abbiamo proiettato l’Italia come nazione di nuovo protagonista a livello internazionale“, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio.

