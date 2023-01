Il presidente del M5s replica alle critiche espresse dai Verdi sull'eventuale ingresso dei grillini nel gruppo green nel Parlamento europeo

“Non ho capito se Bonelli ha più a cuore le sfide ambientali o la difesa degli interessi di partito. Sono tantissimi anni che fa politica, il consenso che raccoglie è modesto e io penso che lo spazio per la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità sia immenso. Pensare di poter rivendicare un monopolio mi sembra fuori luogo. Quindi tutta questa agitazione con accuse anche false non la capisco”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine dell’incontro con il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

