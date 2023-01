Quattro le donne sui dieci componenti, tutte indicate dal centrodestra

Al via alla Camera l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune dei dieci membri laici del Consiglio superiore della magistratura. I partiti della maggioranza e delle opposizioni hanno raggiunto l’accordo sui nomi: dubbi su uno di questi da parte di Fratelli d’Italia, che non ha risposto alla prima chiama. Dopo un summit tra i vertici del partito, però, i parlamentari di Fdi hanno ripreso a votare.

L’equilibrio raggiunto tra le forze politiche prevede quattro donne su dieci componenti, rispettando le soglie previste dalla legge. Le quattro donne sono state scelte tutte dal centrodestra, tre di loro da Fratelli d’Italia. Sono Isabella Bertolini, avvocato penalista ed ex deputata prima di FI e poi della Lega, Daniela Bianchini, avvocato specializzato in diritto di famiglia e docente alla Lumsa, Rosanna Natoli, avvocato ed ex candidata alle Politiche, e Giuseppe Valentino, deputato e avvocato penalista patrocinante in Cassazione, i quattro nomi indicati dal partito di Giorgia Meloni. Parità di genere per la Lega che dovrebbe scegliere Francesco Urraro, ex senatore eletto nel M5S e passato al Carroccio nella passata legislatura, e l’avvocato Claudia Eccher, mentre FI dovrebbe indicare il senatore Enrico Aimi. Solo candidature maschili scelte dalle opposizioni: il Pd ha scelto Roberto Romboli, ex professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Pisa che si era espresso contro la riforma costituzionale di Matteo Renzi, mentre il M5S indicherà Michele Papa, ordinario di diritto penale nell’Università di Firenze. L’ex deputato e avvocato Ernesto Carbone, infine, sarà il candidato indicato da Azione-Iv.

