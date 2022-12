Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "Da Letta parole senza senso"

“Credo che Letta abbia fatto una considerazione senza senso perché non vi è un collegamento con il decreto legge Rave che ha come unico punto di arrivo quello di reintrodurre i medici con due mesi di anticipo. La loro pena diciamo è stata solo ridotta perché il primo gennaio sarebbero comunque rientrati. Anticipare la pena non è un segnale perché le sanzioni possono essere anche ridotte e lo abbiamo fatto perché se gira per il pronto soccorso o per gli ospedali vede quanti medici ci sono in giro”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

