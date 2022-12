La vicepresidente del Senato in aula nella discussione sulla legge di Bilancio: "A pagare i costi del mondo del lavoro sono i giovani"

“A pagare i costi di un mondo del lavoro che si vuole sempre più precario e sottopagato sono i giovani, che infatti lasciano il Paese per non farvi più ritorno. Parliamo di giovani spesso altamente formati, dottori di ricerca per i quali lo Stato spende 400mila euro: solo uno su tre resta a lavorare nel nostro Paese. Sono investimenti che regaliamo agli altri Paesi. Così Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato e componente della Commissione bilancio di palazzo Madama, durante il suo intervento in discussione generale sulla Legge di bilancio. E aggiunge: “Avete preferito l’austerity nel momento in cui è ancora sospeso il Patto di stabilità e sicuramente si doveva essere più coraggiosi. Faremo di tutto per allontanare il Paese dal quel precipizio verso il quale ci state spingendo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata