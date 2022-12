Il presidente Vincenzi: "La certificazione di qualità sulle procedure sono un risultato di eccellenza"

Presentata a Roma la Giornata della Trasparenza 2022. Un evento che si svolto in Consiglio regionale del Lazio dove è stato illustrato il percorso per l’ottenimento della Certificazione di Qualità (Uni Iso 9001:2015) e della Certificazione per la prevenzione della corruzione (Uni Iso 37001:2016) del Consiglio regionale. Presenti al Convegno, oltre il presidente del Consiglio Regionale Andrea Vincenzi anche il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi.

“Oggi è una giornata importante per il Consiglio regionale del Lazio perché suggella il conseguimento di un risultato di eccellenza. La certificazione di qualità sulle procedure all’interno del Consiglio regionale in termini di trasparenza, ma anche l’affermazione della legalità e il contrasto alla corruzione”, ha dichiarato Vincenzi, a margine dell’evento.”È un lavoro collegiale che ha visto impegnate le strutture amministrative tecniche e professionali del Consiglio – prosegue – e tutte le decisioni sono state prese all’unanimità anche nell’ufficio di presidenza”.

“È importante che un ente investa nella certificazione, nella certificazione di qualità e nella certificazione mirata alla prevenzione della corruzione”, ha aggiunto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, anche lui presente nella sede del Consiglio regionale del Lazio, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata