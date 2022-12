'Smash Repression', la protesta che si oppone al provvedimento del governo

‘Smash Repression‘ è il nome dato alla street parade che ha invaso le principali città italiane. Da Torino a Napoli migliaia di persone in piazza per dire no al decreto anti rave voluto dal governo. Nel capoluogo campano la parata ha avuto inizio da piazza Dante, dove enormi Tir hanno sparato musica a tutto volume. Il corteo si è snodato tra le affollate vie del centro, addobbate a festa per il Natale, ed ha raggiunto palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.

