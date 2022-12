La capogruppo di Forza Italia al Senato alla festa di Fratelli d'Italia

(LaPresse) – “Non era il momento di alzare i tassi d’interesse. Lo spread è alto proprio a causa di questa scelta. Si poteva aspettare dato che non è un momento facile”. Così la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli sulla mossa della Bce a margine della festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia “10 anni di amore per l’Italia” a Roma.

